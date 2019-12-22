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      Офіс Зеленського у 2019 обійшовся українцям дорожче, ніж Адміністрація Порошенка

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      Офіс Президента витратив у 2019 році більше грошей, ніж Адміністрація / Колаж 24 каналу

      Витрати з державного бюджету в 2019 році на утримання Офісу Президента Володимира Зеленського за 5 місяців роботи виявилися на 27 мільйонів гривень більшими, аніж витрати Адміністрації попередника – Петра Порошенка – за перші 5 місяців цього ж року.

      Державна казначейська служба опублікувала на офіційному сайті черговий місячний звіт із витрат у 2019 році.

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      Звіти "Про виконання Державного бюджету України про витрати на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України" показали:

      •  За перші 5 місяців 2019 року Адміністрація Порошенка використала 325,3 мільйона гривень.

      Аналогічний звіт, що включав період з січні по жовтень 2019 року показав суму витрат у 678,4 мільйона гривень.

      • Отже, за наступні 5 місяців Офіс Зеленського витратив 353,1 мільйона гривень (Володимир Зеленський прийняв присягу президента у кінці травня 2019).

      Таким чином, адміністрація Зеленського, перейменована в Офіс Президента, витратила на 27,8 мільйона більше.


      Витрати з січня по травень 2019 / Звіт Державної казначейської служби


      Витрати з січня по жовтень 2019 / Звіт Державної казначейської служби

      Цікаво, що перед президентськими виборами тоді ще кандидат Володимир Зеленський неодноразово говорив, що має намір зменшити витрати на обслуговування держави. "Ми дуже хочемо скоротити Адміністрацію Президента", – також переконував Зеленський.

      У проєкті бюджету на 2020 рік витрати на Офіс Президента також закладені вищими на майже 40 мільйонів гривень, аніж були у бюджеті за 2019 рік.

      До теми: Диявол у деталях: що цікавого у бюджеті-2020.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Петро Порошенко Офіс Президента Президент України Бюджет-2019 Гроші
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