Офіс Зеленського у 2019 обійшовся українцям дорожче, ніж Адміністрація Порошенка

Витрати з державного бюджету в 2019 році на утримання Офісу Президента Володимира Зеленського за 5 місяців роботи виявилися на 27 мільйонів гривень більшими, аніж витрати Адміністрації попередника – Петра Порошенка – за перші 5 місяців цього ж року.

Державна казначейська служба опублікувала на офіційному сайті черговий місячний звіт із витрат у 2019 році.

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Звіти "Про виконання Державного бюджету України про витрати на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України" показали:

За перші 5 місяців 2019 року Адміністрація Порошенка використала 325,3 мільйона гривень.

Аналогічний звіт, що включав період з січні по жовтень 2019 року показав суму витрат у 678,4 мільйона гривень.

Отже, за наступні 5 місяців Офіс Зеленського витратив 353,1 мільйона гривень (Володимир Зеленський прийняв присягу президента у кінці травня 2019).

Таким чином, адміністрація Зеленського, перейменована в Офіс Президента, витратила на 27,8 мільйона більше.



Витрати з січня по травень 2019 / Звіт Державної казначейської служби



Витрати з січня по жовтень 2019 / Звіт Державної казначейської служби

Цікаво, що перед президентськими виборами тоді ще кандидат Володимир Зеленський неодноразово говорив, що має намір зменшити витрати на обслуговування держави. "Ми дуже хочемо скоротити Адміністрацію Президента", – також переконував Зеленський.



У проєкті бюджету на 2020 рік витрати на Офіс Президента також закладені вищими на майже 40 мільйонів гривень, аніж були у бюджеті за 2019 рік.



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