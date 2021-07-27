В Офисе генпрокурора заявили, что пока не могут освободить Мамедова

Гюндуз Мамедов написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой. Сейчас документ находится у нее на рассмотрении.

В Офисе генпрокурора рассказали, что сейчас специальная комиссия рассматривает обращение об увольнении Мамедова в связи с отказом в предоставлении допуска к гостайне. Дисциплинарное производство начали еще 6 июля.

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Последнее заседание комиссии состоялось 22 июля. Тогда адвокаты Мамедова попросили перенести рассмотрение. Соответствующее ходатайство они аргументировали тем, что их клиент находится на больничном.

Следующее заседание запланировано на 2 августа.

В Офисе генпрокурора отметили, что после открытия дисциплинарного производства Мамедов сначала находился на больничном, впоследствии ушел в отпуск. Сейчас он – снова на больничном

До завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Увольнение Мамедова: главное