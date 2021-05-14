Совет нацбезопасности и обороны соберется в пятницу, 14 мая. Сначала информация о заседании просочилась в СМИ, а затем поступило официальное подтверждение.

В Офисе Президента опубликовали анонс о том, что ориентировочно в 17:30 состоится пресс-брифинг по результатам заседания. Ранее сообщалось, что само заседание начнется в 16:00.

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Какие вопросы могут рассмотреть на заседании СНБО

Как обычно, список тем, которые будут рассматриваться на заседании, пока нет. Впрочем, в СМИ и соцсетях уже активно обсуждают, что именно будет в фокусе Совета нацбезопасности.

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