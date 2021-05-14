Рада нацбезпеки та оборони збереться у п'ятницю, 14 травня. Спершу інформація про засідання просочилася у ЗМІ, а відтак надійшло офіційне підтвердження.

В Офісі Президента опублікували анонс про те, що орієнтовно о 17:30 відбудеться пресбрифінг за результатами засідання. Раніше повідомлялося, що саме засідання почнеться о 16:00.

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Які питання можуть розглянути на засідання РНБО

Як і зазвичай, списку тем, які розглядатимуть на засіданні, наразі немає. Втім, у ЗМІ та соцмережах вже активно обговорюють, що саме буде у фокусі Ради нацбезпеки.

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