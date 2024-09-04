Могут мобилизовать даже с правом на отсрочку: в ТЦК объяснили, как ее правильно оформить

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу. Во время войны некоторые украинцы, которые имеют право на отсрочку, могут быть мобилизованы на общих основаниях.

Это может произойти, если лицо не оформляет документы для отсрочки должным образом. Об этом во время брифинга сообщил начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда, передает 24 Канал.

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Как правильно оформить отсрочку

Грунда рассказал, что отсрочку от призыва на военную службу могут получить призывники с определенными семейными обстоятельствами, по состоянию здоровья, для получения образования или продолжения профессиональной деятельности.

Однако, как отметил представитель ТЦК, даже наличие права и документов подтверждающих право на отсрочку, не гарантирует, что человек не будет мобилизован.

Грунда объяснил, что для получения отсрочки военнообязанный должен собрать все необходимые документы, предусмотренные постановлением Кабинета Министров №560 "О порядке проведения призыва на военную службу по мобилизации", лично посетить ТЦК по месту своего воинского учета и подать документы на рассмотрение комиссии. После этого комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке.