В Минобороны ответили, рассматривают ли возможность оформления отсрочки онлайн

В Минобороны рассказали, рассматривают ли возможность, что получить отсрочку можно будет в онлайн формате.

Об этом заместитель главы оборонного ведомства Екатерина Черногоренко сообщила в интервью для издания "New Voice Украина".

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Возможность оформления отсрочки онлайн

Журналисты поинтересовались у представительницы МО, рассматривается ли возможность оформления отсрочки онлайн.

Минобороны наладило взаимодействия с восемью государственными реестрами, чтобы автоматически хранить информацию о военнообязанных. В планах еще больше взаимодействий с другими базами данных,

– отметила Черногоренко.

Она рассказала, что в МО считают, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически, без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей. Ведь эти данные уже есть у государства в том или ином виде.

"Например, родственные связи, связь между отцом, матерью и детьми есть в Государственном реестре актов гражданского состояния. И уже сейчас у нас с этим реестром есть взаимодействие. Мы хотим достаточно быстро закрыть самые распространенные кейсы, чтобы Резерв+ стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК, и все сервисы, которые можно автоматизировать, не забирали время и ресурсы наших граждан", – подчеркнула она.

У нее спросили, есть ли ориентировочные сроки, когда это удастся запустить.

У нас сейчас достаточно плотная нагрузка на команду. Мы запустили военно-учетный документ. Сейчас занимаемся тем, что технически поддерживаем все эти кейсы. Я думаю, что в течение лета мы уже сможем испытать это взаимодействие,

– отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.