Про це заступниця очільника оборонного відомства Катерина Черногоренко повідомила у інтерв'ю для видання "New Voice Україна".

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Можливість оформлення відстрочки онлайн

Журналісти поцікавилися в представниці МО, чи розглядається можливість оформлення відстрочки онлайн.

Міноборони налагодило взаємодії з вісьмома державними реєстрами, щоб автоматично зберігати інформацію про військовозобов'язаних. У планах ще більше взаємодій з іншими базами даних,

– зазначила Черногоренко.

Вона розповіла, що у МО вважають, що в деяких кейсах відстрочка має надаватись автоматично, без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей. Адже ці дані вже є у держави в тому чи іншому вигляді.

"Наприклад, родинні зв’язки, зв’язок між батьком, матір'ю і дітьми є в Державному реєстрі актів цивільного стану. І вже зараз в нас з цим реєстром є взаємодія. Ми хочемо достатньо швидко закрити найрозповсюдженіші кейси, щоб Резерв+ став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси наших громадян", – наголосила вона.

У неї запитали, чи є орієнтовні терміни, коли це вдасться запустити.

У нас зараз достатньо щільне навантаження на команду. Ми запустили військово-обліковий документ. Зараз займаємося тим, що технічно підтримуємо всі ці кейси. Я думаю, що протягом літа ми вже зможемо випробувати цю взаємодію,

– зауважила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.