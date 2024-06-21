Керівник підприємства може отримати відповідне розпорядження від голови районної, міської чи військової держадміністрації або очільника ТЦК. Відмова від виконання вимоги тягне за собою адміністративну відповідальність.

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За відмову видати повістку можна отримати штраф

Після відповідного розпорядження роботодавець повинен видати наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних. У ньому вказуються:

підстава та мета видання;

перелік осіб, яких потрібно сповістити;

дата, час та місце їх прибуття;

способи доставки до ТЦК та СП, який надіслав розпорядження;

відповідальні особи за здійснення оповіщення;

порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних;

інші питання.

Оповіщення повинне бути організоване через відповідальних осіб у робочий час. Вони вручатимуть повістки під їхній особистий підпис. Також має бути здійснене інформаційне забезпечення призову на військову службу. Згодом керівник зобов'язаний письмово повідомити ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог. Цей пункт має бути виконанний у триденний строк.

У Міноборони зазначили, що керівники також забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору ТЦК або військових частин. Вони повинні організувати їх перевезення з роботи або ж є варіант звільнити цих працівників від виконання обов'язків з урахуванням часу, що потрібен для прибуття до ТЦК та зворотного шляху.

Водночас роботодавцям також доручено повідомити про тих працівників, які відмовилися від отримання повісток чи написали заяви про звільнення.

Порушення усіх зазначених вимог передбачає адміністративну відповідальність. На керівника може бути накладено штраф від 34 000 грн до 59 500 гривень.