Руководитель предприятия может получить соответствующее распоряжение от главы районной, городской или военной госадминистрации или главы ТЦК. Отказ от выполнения требования влечет за собой административную ответственность.

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За отказ выдать повестку можно получить штраф

После соответствующего распоряжения руководитель предприятия должен издать приказ о проведении оповещения резервистов и военнообязанных. В нем указываются:

основание и цель издания;

перечень лиц, которых нужно известить;

дата, время и место их прибытия;

способы доставки в ТЦК и СП, который прислал распоряжение;

ответственные лица за осуществление оповещения;

порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных;

другие вопросы.

Оповещение должно быть организовано через ответственных лиц в рабочее время. Они будут вручать повестки под их личную подпись. Также должно быть осуществлено информационное обеспечение призыва на военную службу. Впоследствии руководитель обязан письменно сообщить ТЦК о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований. Этот пункт должен быть выполнен в трехдневный срок.

В Минобороны отметили, что руководители также обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора ТЦК или воинских частей. Они должны организовать их перевозки с работы или же есть вариант освободить этих работников от выполнения обязанностей с учетом времени, что нужен для прибытия в ТЦК и обратного пути.

В то же время руководителям предприятий также поручено сообщить о тех работниках, которые отказались от получения повесток или написали заявления об увольнении.

Нарушение всех указанных требований предусматривает административную ответственность. На руководителя может быть наложен штраф от 34 000 грн до 59 500 гривен.