Без ТЦК, ВВК и Резерва+: мужчинам за рубежом теперь проще оформить украинский паспорт

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за рубежом упростили процедуру оформления украинского паспорта. Отныне это можно будет сделать без ТЦК, ВВК и даже Резерва+.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Ирину Верещук. Изменения для упрощения выдачи паспортов внесли по поручению президента в понедельник, 1 апреля.

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Какие изменения приняты по получению паспортов за рубежом

Были приняты изменения в Постановление №932 "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах".

В начале 2025 года во время встречи с украинской общиной в Варшаве президент Зеленский пообещал решить проблему с паспортами.

Уже выдано подавляющее большинство паспортов тем, кто обратился до 24 апреля 2024 года. Это десятки тысяч людей. Тем, кто обратился позже или обращается сейчас, паспорта будут выдаваться уже проще и быстрее. Именно на это направлено принятое сегодня (1 апреля – 24 Канал) постановление,

– сообщила Верещук.

Как рассказали в Министерстве национального единства Украины и МВД, зарубежные подразделения ГП "Документ" будут проверять статус воинского учета в реестре.

"Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме", – добавили там.

Также важным нововведением является то, что украинским мужчинам больше не нужно будет проходить медкомиссию.

Как отметил министр национального единства Украины Алексей Чернышов, это упрощает доступ к правомерному пребыванию за пределами Украины, возможности трудоустройства, обучения и пользования госуслугами.