Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заступницю керівника Офісу президента Ірину Верещук. Зміни для спрощення видачі паспортів внесли за дорученням президента у понеділок, 1 квітня.

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Які зміни ухвалено щодо отримання паспортів за кордоном

Було ухвалено зміни до Постанови №932 "Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

На початку 2025 року під час зустрічі з українською громадою у Варшаві президент Зеленський пообіцяв вирішити проблему з паспортами.

Вже видано переважну більшість паспортів тим, хто звернувся до 24 квітня 2024 року. Це десятки тисяч людей. Тим, хто звернувся пізніше або звертається зараз, паспорти видаватимуться вже простіше і швидше. Саме на це направлено прийняту сьогодні (1 квітня – 24 Канал) постанову,

– повідомила Верещук.

Як розповіли у Міністерстві національної єдності України та МВС, закордонні підрозділи ДП "Документ" будуть перевіряти статус військового обліку в реєстрі.

"Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі", – додали там.

Також важливим нововведенням є те, що українським чоловікам більше не потрібно буде проходити медкомісію.

Як зауважив міністр національної єдності України Олексій Чернишов, це спрощує доступ до правомірного перебування за межами України, можливості працевлаштування, навчання та користування держпослугами.