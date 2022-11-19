Огненный столб поднялся в воздух: в Ленинградской области произошел мощный взрыв

В Ленинградской области произошел мощный взрыв, очевидцы сообщают об огненном столбе дыма. Вероятно, взрыв на газопроводе.

Российские СМИ сообщили, что в Мурино Ленинградской области произошел сильный взрыв. Пламя видно с другого конца Петербурга.

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Был слышен звук взлетающего самолета, а также сильный гул. По неподтвержденной информации, пожар мог возникнуть из-за взрыва на газопроводе,

– говорится в сообщении.

Возле Санкт-Петербурга произошел пожар:

Россияне уже напугано комментируют взрыв и пожар. Говорят, что было очень громко, у некоторых даже шатались дома в результате взрыва.

Россияне комментируют пожар в Мурино / Скриншот Сергей Стерненко

Сеть буквально залили видео очевидцев пожара. Очевидно, что масштабы пожара действительно грандиозны.

Масштабы пожара в Мурино:

Что говорят местные власти

Местный губернатор заявил, что во Всеволожском районе горит газозаправочная станция. Однако, как можно видеть по видео, масштабы пожара совсем не те. Как для газозаправочной станции, слишком пылает.

Впоследствии губернатор все-таки уточнил, что пожар возник в результате взрыва на газопроводе между районами Бернгардовка и Ковалево.

По его словам, угрозы населению нет, причины взрыва устанавливаются.

Пока причины взрыва, в результате которого вспыхнул пожар – неизвестны. Говорят, их устанавливают.

Где находится Мурино на карте:

Больше видео пожара: