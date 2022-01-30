Огневые испытания новой мощной гаубицы "Богдана" – Техника войны
30 января 2022 , 18:53Читати новину українською
Источник:"Техника войны" на 24 канале
В Украине завершены предварительные огневые испытания САУ "Богдана". Во время тестирования было осуществлено 450 выстрелов на дальность 42 километра.
Какими еще оружейным новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.
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Самолеты-разведчики США и рейтинг самых мощных армий мира
- Вооруженные силы США привлекли новейшие средства для контроля российской армии вблизи границ Украины. Сейчас в небе над Украиной и вдоль линии разграничения с Россией работают 2 самолета-разведчика: новейший самолет CL-650 ARTEMIS и стратегический БПЛА RQ-4 Global Hawk.
- Отслеживать армию России в режиме онлайн Украине помогают 2 дрона США. На постоянном дежурстве находятся Global Hawk RQ-4. Дроны-разведчики передают украинской армии точные координаты российских военных их количество и тип техники.
- Украина поднялась в рейтинге самых мощных армий мира. Из 140 стран Украинская на 22 месте. Об этом свидетельствуют данные рейтинга военной мощи Global Firepower Index 2022. На первом месте традиционно остается армия США.
- Подразделения ПВО 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого провели учебные стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger класса "земля-воздух". Stinger является наиболее массовым средством борьбы с воздушными целями, состоящих на вооружении иностранных армий.
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- Канада на 3 года продлит и расширит военную тренировочную миссию UNIFIER. Кроме этого, страна-союзник решила делится разведданными с Украиной. Такая помощь обойдется Канаде в 280 миллионов долларов США.
- Совет разрешил Силам теробороны использовать стрелковое оружие. За соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов.
"Ягуары" для французской армии и самолеты C-130J-30 для Египта
- Франция начинает вооружаться бронированными "Ягуарами". "Колесные танки" оснащены пушками калибра 40 миллиметров. Поставки бронемашин происходят в рамках программы Scorpion.
- Индия планирует заказ новой партии самоходных гаубиц К9 калибра 155 миллиметров. Минобороны страны хочет пересадить на будущие 200 новых САУ сразу два полка самоходной артиллерии.
- Государственный департамент США одобрил продажу правительству Египта 12 транспортных самолетов C-130J-30. Продажа самолетов состоится по программе межправительственных иностранных военных продаж.
Интересно В Украину прибыла "четвертая птичка" с помощью из США: на этот раз 81 тонна патронов
- Оружейная компания США Lockheed Martin опубликовала зрелищное видео. На нем изображены новые подходы выполнения военных задач. Сочетая знания различных отраслей, видов вооружения и средств управления в единую систему, компания демонстрирует, что предотвращать угрозы и катастрофы, которые появляются — можно быстрее чем раньше.