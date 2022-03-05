Объявлена эвакуация из Волновахи: планируют вывезти 15 тысяч человек

Из-за угрозы атак России с Волновахи на Донетчине эвакуируют людей. С 9:00 до 16:00 будет работать гуманитарный коридор.

Об этом 5 марта сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что гуманитарный коридор пройдет по маршруту Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.

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"Место сбора людей – центральная площадь Волновахи. Вывезти планируют 15 тысяч человек", – написала Денисова.

Не отклоняйтесь от маршрута

Омбудсман подчеркнула, что для тех, кто выезжает на собственном транспорте, эвакуация будет происходить по тому же маршруту. Она отметила, что отклоняться от плана – небезопасно.

Просим заполнять все пассажирские места в автомобилях. Берегите себя! Все будет Украина!

– сказала Денисова.

Текст публикации Людмилы Денисовой в телеграме

Внимание! Объявлена ​​эвакуация мирного населения из г. Волноваха.

С 09:00 до 16:00 открыт гуманитарный коридор по маршруту Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.

Место сбора людей – центральная площадь Волновахи. Вывезти планируется 15 тысяч человек.

Для выезжающих на собственном транспорте эвакуация происходит по тому же маршруту. Отклоняться от маршрута небезопасно. Просим заполнять все пассажирские места в автомобилях. Берегите себя! Все будет Украина!