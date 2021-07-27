Огонь движется в Афины: в Греции вспыхнули лесные пожары

С утра 27 июля пожарные и спасатели пытаются локализовать лесные пожары, которые внезапно вспыхнули. Борьбе со стихией препятствует ветер, который только способствует распространению огня.

Пожар вспыхнул в районе Стамате в столичном округе Аттика. Однако в этой местности также зафиксировали усиление скорости ветра, что усложняет ситуацию.

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Жители охваченных огнем территорий получили сообщение

Жители регионов, которые охватил пожар, получили SMS-сообщения гражданской защиты с призывом закрыть окна и двери, чтобы предотвратить попадание искр в дома.

Если вы находитесь в Стамате, Родополе, Экале, Дроссии, Дионисосе, закройте дымоходы, окна, двери, чтобы предотвратить попадание искр в здание,

– говорится в сообщении.

Стихия движется к пригородам к северу от столицы. Под угрозой сейчас город Дионисос.



В Греции вспыхнул пожар вблизи Афин / Фото Fire Fighting Greece

Местным властям пришлось начать эвакуацию

Жителей села Галини, что возле города Сарматы, эвакуировали из-за приближения огня. Для тушения пожара задействовали 68 пожарных, 4 самолета и 5 вертолетов. Также помогают волонтеры. Однако пока попытки локализовать стихию безрезультатны. Из-за ветра огонь стремительно распространяется.



Из-за пожаров пришлось эвакуировать жителей одной из деревень / Фото Fire Fighting Greece

Район Стамата в Греции, где вспыхнули пожары: карта