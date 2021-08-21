Пламя загорелось в лесной зоне в районе Эски Дегирменьери. Сразу на место пожара прибыли спасатели, также на борьбу с огнем направили несколько пожарных вертолетов.

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На тушение пожара направили самолет

Также к тушению привлекли 1 самолет, 12 пожарных машин и 30 машин для разбрызгивания воды. Неравнодушными остались и местные жители: они принялись тушить огонь.

Губернатор Стамбула сообщил, что с пожаром справились за чуть меньше, чем 2 часа.

Обратите внимание! По предварительной информации, жертв во время пожара нет. Отдыхающих с острова эвакуировали на катерах береговой охраны. Пострадали два пожарных, их госпитализировали.



​На острове обычно отдыхают много людей / Фото DHA

Смотрите видео из Стамбула:

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