Полум'я зайнялось у лісовій зоні в районі Ескі Дегірмен'єрі. Одразу на місце пожежі прибули рятувальники, також на боротьбу з вогнем направили кілька пожежних гелікоптерів.
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На гасіння пожежі направили літак
Також до гасіння залучили 1 літак, 12 пожежних машин та 30 машин для розбрискування води. Небайдужими залишились і місцеві жителі: вони заходились гасити вогонь.
Губернатор Стамбула повідомив, що з пожежею впорались за трохи менше, аніж 2 години.
На острові зазвичай відпочивають багато людей / Фото DHA
Дивіться відео зі Стамбула:
Головне про масштабні пожежі в курортній Туреччині:
- Пожежі у Туреччині спалахнули 28 липня 2021 року.
- У вогні загинули 8 людей, ще 800 осіб були травмовані.
- За підозрою у підпалі затримали 7 осіб.
- Вогнеборцям вдалось ліквідувати осередки усіх займань. Допомогу надавали і рятувальники з інших країн.