Огонь прямо в небе: что произошло с самолетом Fly Dubai, летящим из Катманду в Дубае

В столице Непала во время взлета самолета люди заметили огненную вспышку. Видео инцидента начали распространять телеграм-каналы.

В авиакомпании Fly Dubai заявили, что рейс FZ 576 f, летящий из Катманду в Дубай, столкнулся с птицей. Инцидент произошел вечером 24 апреля.

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Что случилось с самолетом в аэропорту в Катманду

По данным Flight Radar 24, самолет вылетел из международного аэропорта Трибхуван в 21:19 24 апреля.

Nepal Live Today написало, что самолет загорелся в небе ориентировочно в 21:30 по местному времени. Также издание отмечало, что самолет готовился к аварийной посадке в Международном аэропорту Катманду имени Трибхувана.

Момент вспышки летевшего в Дубае самолета: смотрите видео

Местные жители снимали полет самолета: смотрите видео

Издание The Kathmandu Post написало, что из-за вероятной проблемы с двигателем самолета объявили чрезвычайную ситуацию. Руководитель непальского международного аэропорта имени Трибхуван Пратап Бабу Тивари заявил, что самолет объявил о чрезвычайной ситуации вскоре после взлета.

Международный аэропорт имени Трибхувана на время закрывали, чтобы подготовить к чрезвычайной ситуации. Economic Times писало, что там самолета ждали пожарные машины.

Routine of Nepal banda показало, как самолет летал кругами, пока выяснили, какая на самом деле причина вспышки. Более того, они написали, что во время вспышки люди слышали громкий звук.



Как летел самолет Fly Dubai / Фото с Routine of Nepal banda



Самолет в Непале кружил после вспышки / Скриншот из Flight Radar 24

Позже пилоты сообщили диспетчерам, что все индикаторы в норме. Так что экипаж решил продолжать полет.

Впоследствии Пратап Бабу Тивари уточнил, что аэропорт работает в штатном режиме.

Какова официальная причина инцидента с самолетом

Впоследствии авиакомпания официально сообщила, что на самом деле произошло с самолетом рейса FZ 576.

Рейс FZ 576 Fly Dubai из аэропорта Катманду в Дубайский международный аэропорт столкнулся с птицей во время взлета из Катманду,

– говорится в сообщении.

В компании Fly Dubai добавили, что рейс продолжил полет в обычном режиме. Он должен приземлиться в аэропорту в Дубае в 00:14 по местному времени.