У авіакомпанії Fly Dubai заявили, що рейс FZ 576 f, який летить з Катманду в Дубаї, зіткнувся з птахом. Інцидент трапився ввечері 24 квітня.

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Що трапилось з літаком в аеропорті в Катманду

За даними Flight Radar 24, літак вилетів з міжнародного аеропорту Трибхуван о 21:19 24 квітня.

Nepal Live Today написало, що літак загорівся в небі орієнтовно о 21:30 за місцевим часом. Також видання зазначало, що літак готувався до аварійної посадки в Міжнародному аеропорту Катманду імені Трібхувана.

Момент спалаху літака, який летів в Дубаї: дивіться відео

Місцеві мешканці знімали політ літака: дивіться відео

Видання The Kathmandu Post написало, що через ймовірну проблему з двигуном літака оголосили надзвичайну ситуацію. Керівник непальського міжнародного аеропорту імені Трібхувана Пратап Бабу Тіварі заявив, що літак оголосив про надзвичайну ситуацію невдовзі після зльоту.

Міжнародний аеропорт імені Трібхувана на деякий час закривали, щоб підготувати до надзвичайної ситуації. Economic Times писало, що там на літак чекали пожежні машини.

Routine of Nepal banda показало, як літак літав колами, поки з'ясували, яка насправді причина спалаху. Ба більше, вони написали, що під час спалаху люди чули гучний звук.



Як летів літак Fly Dubai / Фото з Routine of Nepal banda



Літак у Непалі кружляв після спалаху / Скриншот з Flight Radar 24

Пізніше пілоти повідомили диспетчерам, що всі індикатори в нормі. Тож екіпаж вирішив продовжувати політ.

Згодом Пратап Бабу Тіварі уточнив, що аеропорт працює в штатному режимі.

Яка офіційна причина інциденту з літаком

Згодом авіакомпанія офіційно повідомила, що насправді трапилось з літаком рейсу FZ 576.

Рейс FZ 576 Fly Dubai з аеропорту Катманду до Дубайського міжнародного аеропорту зіткнувся з птахом під час зльоту з Катманду,

– мовиться в повідомленні.

У компанії Fly Dubai додали, що рейс продовжив політ у звичайному режимі. Він має приземлитися в аеропорту в Дубаї о 00:14 за місцевим часом.