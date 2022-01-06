Огонь, разрушения, боль: протесты в Казахстане в 10 фото

Масштабные протесты в Казахстане начались в январе 2022 года. Данные о первых погибших появились в среду, 5 января. В тот же день на территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

Протесты охватили 15 городов страны. Украинцам порекомендовали воздержаться от поездок в страну.

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Протесты в Казахстане в 10 фото

Огонь

В Алматы вспыхнули пожары. Сначала СМИ сообщили, что огонь охватил резиденцию президента в Аламаты. Впоследствии подожгли аэропорт, здания акимата и национального телеканала.



Акимат Алматы / NEXTA Live

Города

На улицах городов царит настоящий хаос. СМИ сообщают о сожженных машинах, уничтоженных магазинах и офисах.



Города в водовороте протестов / Фото Айсулу Тойшибековой



Магазин Алматы / SHOT



Акимат Алматы / "Новости Казахстана"

Памятник Назарбаеву

В городе Талдыкорстан протестующие снесли памятник, который когда-то возвели в честь Нурсултана Назарбаева. Монумент удалось свалить лишь через несколько часов после старта. Во время падения памятник разбился пополам.



Снесеный памятник Назарбаеву / Kaz.tag

Люди

По состоянию на 5 января известно о сотнях пострадавших. По данным СМИ, несколько человек погибли. Силовики предупреждают местных жителей о масштабной зачистке в Алматы.

Первые столкновения протестующих и правоохранителей / Orda.kz



В результате протестов пострадали сотни человек / Orda.kz



В городах раздаются взрывы / NUR.KZ



СМИ сообщают о погибших / NUR.KZ



На утро 6 января планируют масштабные зачистки / AP Заметьте! Протесты в Казахстане начались после того, как цены на сжиженный газ повысили почти в 2 раза. Стоит отметить, что цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Однако протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставки правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.