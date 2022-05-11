"Огонь валит в две стороны": на оккупированной Херсонской области горит уникальная Кинбурнская коса

На территории Херсона продолжают бушевать мощные лесные пожары. Огонь охватил уникальную Кинбурнскую косу.

Огонь охватил уже около 4 тысяч гектаров лесов на Кинбурнской косе. Пожар свирепствует на границе Херсонской и Николаевской областей.

Заметьте Вблизи Гладковки на оккупированной Херсонщине 3 день горит лес: из-за дыма местным тяжело дышать

Активисты объявили о сборе средств

О стихийном бедствии сообщил активист Евгений Лютер. Он подчеркнул, что на территории Кинбурнской косы остаются люди, нуждающиеся в помощи. Кроме того, не хватает топлива для пожарных машин, чтобы погасить огонь.

Сейчас активисты максимально пытаются мобилизовать свои усилия, чтобы найти топливо и продукты. К примеру, из Одессы поставляют и продовольствие, и топливо и запчасти к пожарным машинам.

Помощь на Кинбурнскую косу привозят катером. Небезразличные привозят все, что могут собрать, однако, к сожалению, этого мало, поэтому активисты обращаются за помощью к небезразличным.

Карта для сбора средств на продукты и медикаменты:

5363 5420 1443 5573 (Александр Овсянкин);

Карта для сбора средств на топливо:

4441 1144 5016 0609 (Артем Скоробогатов). В назначении платежа просят указывать "на бензин для пожара" или "на бензин для косы".

Пожар на Кинбурнской косе: смотрите видео

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Пожары в Херсонской области: главное

Сейчас горит значительная часть временно оккупированной территории. С 6 мая вблизи Гладовки в Скадовском районе Херсонской области пылают леса. Поэтому люди фактически задыхаются, потому что дым от пожара идет прямо в село.

Также сейчас пылают леса возле сел Геройское и Ивановка. В местном лесничестве говорят, что тушить пожар некому, поэтому люди борются со стихией своими силами.

Глава Чукалевского сельского совета Александр Мусиенко заявил, что леса пылают по всей территории Херсонщины, но оккупанты запрещают тушить огонь.

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