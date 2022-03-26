Огонь в воздух и светошумные гранаты в толпу: оккупанты в Славутиче разгоняют митинг

Украинцы в Славутиче вышли на акцию с национальной символикой. Оккупанты начали стрелять в воздух и бросать в толпу светошумовые гранаты.

В Славутич Киевской области 26 марта заехала техника российских убийц. Жители города собираются на главной площади и говорят: "Славутич – это Украина", "Слава Украине".

На тему Оккупанты вторглись в Славутич и захватили городскую больницу

"Развернули большой государственный флаг. Россияне открыли огонь в воздух. Бросают светошумовые гранаты в толпу, но жители не расходятся, наоборот их становится больше. Люди начали движение в больницу, которую захватили орки", – написал глава Киевской военной администрации Александр Павлюк.

Люди в Славутиче вышли на протест: смотрите видео



Митинг против оккупантов / Фото телеграмм-канала Александра Павлюка

Люди не боятся рашистов / Фото телеграмм-канала Александра Павлюка

Похитили мэра

По словам Павлюка, кафиры похитили мэра Славутича Юрия Фомичева. Однако городской совет в полном составе продолжает работать.