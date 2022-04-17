Огоньку вам, уроды: Бригада им. князя Романа Великого показала, как провела Вербное воскресенье

Украинские военные продолжают бороться с российскими оккупантами. 17 апреля, в Вербное воскресенье, они уничтожили очередную бронетехнику захватчиков.

Военные признаются – хотели бы провести этот праздник в покое. Но российские оккупанты не дали этого сделать.

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Враг точно об этом пожалел. Бойцы из 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого передали россиянам пылкий "привет".

Как мы провели Вербное воскресенье? Хотелось провести ее в относительном покое. Но не получилось... Враг сам нарвался и получил то, что заслужил! Огоньку вам, уроды! С ним теплее спасаться бегством. Победим!

– написали военные.

Как украинские защитники уничтожили бронетехнику россиян: смотрите видео

Напомним, недавно украинские военные уничтожили колонну российских оккупантов на Харьковщине. Ликвидировали около 100 оккупантов и много техники.

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