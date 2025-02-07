Более миллиарда гривен убытков из-за ограбления ЧАЭС: российскому генералу сообщили о подозрении

Российскому генерал-майору сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Речь идет о разграблении и уничтожении имущества, в частности, Чернобыльской АЭС в течение ее временной оккупации с 24 февраля по 31 марта 2022 года.

Об этом сообщили 7 февраля в Офисе генерального прокурора Украины, передает 24 Канал. Там отмечают, что в упомянутый период генерал занимал должность начальника управления войск радиационной химической и биологической защиты Восточного военного округа вооруженных сил России.

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Что известно о военном преступлении

Правоохранители не указывают имя фигуранта, однако известно о его действующей должности – заместитель начальника войск РХБЗ по вооружению и научно-исследовательской работе. Сейчас ее занимает Алексей Ртищев.

Вместе с другими российскими военнослужащими он посягал на имущество, которое принадлежало Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику и государственным специализированным предприятиям "Чернобыльская АЭС", "Северная Пуща", "Экоцентр" и "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".

Нанесенный ущерб оценивается в более 1,038 миллиарда гривен.

К слову, в апреле 2024 года по этому факту подозрение объявили Николаю Мулюкину – заместителю генерального директора по безопасности АО "Ведущий проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" Государственной компании "Росатом".

Ее сотрудники вывезли с Чернобыльской АЭС уникальную радиологическую лабораторию, источники ионизирующего излучения, почти 700 компьютеров, 344 служебных автомобиля и даже радиационные дозиметры, сообщили в Нацполиции.

Для идентификации этих двух высокопоставленных военных преступников следователи просмотрели более 700 тысяч видеозаписей с камер видеонаблюдения, допросили около 100 свидетелей и провели более сотни следственных экспериментов.