Про це повідомили 7 лютого в Офісі генерального прокурора, передає 24 Канал. Там зазначають, що в згаданий період генерал обіймав посаду начальника управління військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Східного військового округу збройних сил Росії.

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Що відомо про воєнний злочин

Правоохоронці не вказують ім'я фігуранта, однак відомо про його чинну посаду – заступник начальника військ РХБЗ з озброєння та науково-дослідної роботи. Зараз її обіймає Олексій Ртищев.

Разом з іншими російськими військовослужбовцями він зазіхав на майно, яке належало Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику й державним спеціалізованим підприємствам "Чорнобильська АЕС", "Північна Пуща", "Екоцентр" і "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

Завдані збитки оцінюються у понад 1,038 мільярда гривень.

До слова, у квітні 2024 року за цим фактом підозру оголосили Ніколаю Мулюкіну – заступникові генерального директора з безпеки АТ "Провідний проєктно-дослідницький та науково-дослідницький інститут промислової технології" Державної компанії "Росатом".

Її працівники вивезли з Чорнобильської АЕС унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання, майже 700 компʼютерів, 344 службових автомобілі й навіть радіаційні дозиметри, повідомили в Нацполіції.

Для ідентифікації цих двох високопоставлених воєнних злочинців слідчі переглянули понад 700 тисяч відеозаписів з камер відеоспостереження, допитали близько 100 свідків та провели більше сотні слідчих експериментів.