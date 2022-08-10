В Донецкой области введут особый режим въезда, выезда и движения транспорта

С четверга 11 августа в Донецкой области введут определенные ограничения для владельцев транспортных средств. Они будут касаться въезда, выезда, а также движения по области.

Об этом в своем телеграмме рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что на ответный шаг пошли для того, чтобы усилить оборону ВСУ и способствовать уничтожению врага.

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Ограничения вводят с 11 августа

Водителям Донецкой области нужно быть более осмотрительными на дорогах. Ограничения, касающиеся как въезда, выезда, так и движения транспортных средств в области, вводятся в четверг 11 августа. Эти ограничения, о которых рассказал Павел Кириленко, содержат всего два главных условия. Речь идет о:

запрете без разрешения вывозить из Донецкой области специальную технику, которой могли бы воспользоваться наши защитники (например, экскаваторы, тягачи, тралы и т.п.);

запрет на въезд и движение по области транспортных средств, перевозящих с целью реализации алкогольные напитки и вещества на основе спирта (за исключением лекарств и дезинфицирующих средств).

Это шаг направлен на усиление наших оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения, согласно законодательству,

– подчеркнул Кириленко.

Он отметил, что этот приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

У оккупантов загорелись "Бермуды"

Тем временем в оккупированной Горловке сгорел клуб "Бермуды" . Об этом рассказал журналист Денис Казанский. Принадлежало это заведение так называемому "депутату" псевдореспублики в Донецкой области юрию крикуленко.

Казанский отметил, что там могло проходить какое-то совещание. Но, пошутил он, кто-то традиционно нарушил технику пожарной безопасности. Добавим, что это единственная информация, которой мы обладаем. Пока сведений о жертвах и пострадавших нет, как и комментария от ВСУ по этому поводу.

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