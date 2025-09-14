Водителям советуют учитывать эти изменения при планировании маршрута. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный портал Киева.
Сколько продлится перекрытие проспекта?
Согласно сообщению официального портала Киева, работы продлятся с 15 сентября до 3 октября на всей протяженности проспекта в Днепровском районе.
Коммунальное предприятие ДЭУ Днепровского района планирует провести ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всей протяженности проспекта в обоих направлениях. Работы будут проводить поэтапно с частичным ограничением движения транспорта,
– сообщается на портале.
В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей планировать поездки с учетом ремонтных работ.
- 10 сентября в центре Киева ограничивали движение из-за охранных мероприятий для иностранных делегаций.
- Ограничения связаны с визитами иностранных лидеров, во время которых государственная охрана обеспечивала их безопасность.