Водителям советуют учитывать эти изменения при планировании маршрута. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный портал Киева.

Сколько продлится перекрытие проспекта?

Согласно сообщению официального портала Киева, работы продлятся с 15 сентября до 3 октября на всей протяженности проспекта в Днепровском районе.

Коммунальное предприятие ДЭУ Днепровского района планирует провести ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всей протяженности проспекта в обоих направлениях. Работы будут проводить поэтапно с частичным ограничением движения транспорта,

– сообщается на портале.

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей планировать поездки с учетом ремонтных работ.

