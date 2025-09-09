Соответствующее заявление сделали в Управлении государственной охраны Украины, передает 24 Канал.
Почему в столице ограничивают движение?
Согласно сообщению УГО, причиной временного запрета автомобильного движения в центральной части города является проведение охранных мероприятий.
Жителей и гостей Киева просят учесть это, планируя свои поездки. Ограничения связаны с визитами иностранных лидеров, во время которых государственная охрана будет обеспечивать их безопасность.
Справочно:
Это стандартная практика для официальных или рабочих визитов глав иностранных государств, правительств, парламентов или международных организаций. Такой порядок утвержден в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины".
Актуальные новости Киева
- В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине. В Киеве пострадала 24-летняя беременная женщина. Ей вызвали экстренные роды.
- По словам заместителя директора больницы Татьяны Бондаренко, по состоянию на 9 сентября женщина находится на искусственной вентиляции легких с тяжелыми ожогами. Новорожденный мальчик также в реанимации, но его состояние стабильное.
- На улице Елены Телиги 8 сентября в 05:50 произошло ДТП. По данным следствия, военное авто выехало на встречную полосу, вызвав гибель двух водителей и пассажира, среди которых был правоохранитель.
- На кондитерской фабрике Roshen 6 сентября произошел незначительный пожар, который потушили до приезда спасателей. Пострадавших нет.