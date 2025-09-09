Соответствующее заявление сделали в Управлении государственной охраны Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Пострадавшая в Киеве беременная женщина родила сына: молодая мама в крайне тяжелом состоянии

Почему в столице ограничивают движение?

Согласно сообщению УГО, причиной временного запрета автомобильного движения в центральной части города является проведение охранных мероприятий.

Жителей и гостей Киева просят учесть это, планируя свои поездки. Ограничения связаны с визитами иностранных лидеров, во время которых государственная охрана будет обеспечивать их безопасность.

Справочно: Это стандартная практика для официальных или рабочих визитов глав иностранных государств, правительств, парламентов или международных организаций. Такой порядок утвержден в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины".

Актуальные новости Киева