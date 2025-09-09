Відповідну заяву зробили в Управлінні державної охорони України, передає 24 Канал.
Чому в столиці обмежують рух?
Згідно з повідомленням УДО, причиною тимчасової заборони автомобільного руху в центральній частині міста є проведення охоронних заходів.
Жителів і гостей Києва просять врахувати це, плануючи свої поїздки. Обмеження пов'язані з візитами іноземних лідерів, під час яких державна охорона забезпечуватиме їхню безпеку.
Довідково:
Це стандартна практика для офіційних чи робочих візитів глав іноземних держав, урядів, парламентів або міжнародних організацій. Такий порядок затверджений відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і Положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України".
Актуальні новини Києва
- У ніч на 7 вересня Росія завдала масованого удару по Україні. У Києві постраждала 24-річна вагітна жінка. Їй викликали екстрені пологи.
- За словами заступниці директора лікарні Тетяни Бондаренко, станом на 9 вересня жінка перебуває на штучній вентиляції легень із тяжкими опіками. Новонароджений хлопчик також у реанімації, але його стан стабільний.
- На вулиці Олени Теліги 8 вересня о 05:50 сталася ДТП. За даними слідства, військове авто виїхало на зустрічну смугу, спричинивши загибель двох водіїв і пасажира, серед яких був правоохоронець.
- На кондитерській фабриці Roshen 6 вересня сталася незначна пожежа, яку загасили до приїзду рятувальників. Постраждалих немає.