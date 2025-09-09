Відповідну заяву зробили в Управлінні державної охорони України, передає 24 Канал.

Чому в столиці обмежують рух?

Згідно з повідомленням УДО, причиною тимчасової заборони автомобільного руху в центральній частині міста є проведення охоронних заходів.

Жителів і гостей Києва просять врахувати це, плануючи свої поїздки. Обмеження пов'язані з візитами іноземних лідерів, під час яких державна охорона забезпечуватиме їхню безпеку.

Довідково: Це стандартна практика для офіційних чи робочих візитів глав іноземних держав, урядів, парламентів або міжнародних організацій. Такий порядок затверджений відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і Положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України".

