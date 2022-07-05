"Это убьет экономику" и "хаос": украинцы возмутились из-за правил выезда для военнообязанных
Генштаб 5 июля заявил об ограничении на передвижение по регионам Украины для военнообязанных. Это быстро вызвало реакцию общества.
Всего за час под сообщением Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в фейсбуке было уже более 2,4 тысячи комментариев. Украинцы "взбунтовались" против такого решения, пишет 24 канал.
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Главное об ограничениях для военнообязанных
Согласно информации Генштаба, чтобы пересечь административные границы, то есть области, военнообязанным нужно получить специальное разрешение от территориального центра комплектования и социальной поддержки, то есть военкомата. При этом будет действовать такое разрешение всего 30 дней.
В то же время перемещение лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью, будут еще нормировать.
В Генштабе подчеркнули, что такое решение было одобрено, чтобы упорядочить учет перемещенных лиц. Однако сообщение вызвало волну возмущения, ведь разъяснений к нему нет.
Реакция украинцев на сообщение Генштаба
- "Что это за рабство и совок? Я уже не говорю о том, какая коррупция расцветет при выдаче разрешений";
- "Разъясните с примерами, пожалуйста, не до конца понятно";
- "Это какое-то "вредительство". Надеюсь, реакция общества заметна, комментарии читаются и разъяснениями все вернут, как было";
- "Это убьет экономику. Люди собирают на "Байрактары", работают где могут, а правительство просто закрывает их в городах. А гуманитарку кто возить будет? А с семьей муж не будет видеться?";
- "То есть увезти в другой город муж свою семью уже не может? Спасибо, отличная новость, особенно для жителей оккупированных территорий, или тех, что под угрозой оккупации".
Остальные комментарии – в том же духе. Украинцы жалуются, что теперь не смогут посетить пожилых родителей, бизнес будет разрушен. Главной проблемой, по их словам, станут огромные очереди на блокпостах и военкоматах.
Поэтому теперь все ждут официального разъяснения этого ограничения. Отметим, что нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко пообещал обнародовать больше информации 6 июля.
Нардепы обещают нормировать ограничения
Не в восторге от такого решения Генштаба и народные депутаты. Так, "слуга народа" Роксолана Пидласа назвала его "глупостью, которая повлечет за собой социальный взрыв и крах экономики". Она пообещала приложить максимум усилий, чтобы изменить законодательство, которое позволило ввести такое ограничение.
Другой "слуга" Роман Грищук заявил, что реализовать приказ Генштаба в таком виде, как сейчас, невозможно, поэтому его следует изменить. Ведь ограничение на передвижение по Украине остановит и волонтерское движение, и бизнес.
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Как украинцы шутят из-за нововведений
Украинцы – народ веселый. Поэтому даже ограничения на передвижение смогли перевести в юмор:
- "Вжууух... И все забыли о разрешении на выезд за границу!";
- "А выходить из дома без разрешения военкомата еще можно? Когда вы собираетесь и это запретить?";
- "Почему люди не падают, если Земля круглая? Потому что они прикреплены к военному комиссариату своего района".
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