"Это убьет экономику" и "хаос": украинцы возмутились из-за правил выезда для военнообязанных

Генштаб 5 июля заявил об ограничении на передвижение по регионам Украины для военнообязанных. Это быстро вызвало реакцию общества.

Всего за час под сообщением Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в фейсбуке было уже более 2,4 тысячи комментариев. Украинцы "взбунтовались" против такого решения, пишет 24 канал.

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Главное об ограничениях для военнообязанных

Согласно информации Генштаба, чтобы пересечь административные границы, то есть области, военнообязанным нужно получить специальное разрешение от территориального центра комплектования и социальной поддержки, то есть военкомата. При этом будет действовать такое разрешение всего 30 дней.

В то же время перемещение лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью, будут еще нормировать.

В Генштабе подчеркнули, что такое решение было одобрено, чтобы упорядочить учет перемещенных лиц. Однако сообщение вызвало волну возмущения, ведь разъяснений к нему нет.

Реакция украинцев на сообщение Генштаба

"Что это за рабство и совок? Я уже не говорю о том, какая коррупция расцветет при выдаче разрешений";

"Разъясните с примерами, пожалуйста, не до конца понятно";

"Это какое-то "вредительство". Надеюсь, реакция общества заметна, комментарии читаются и разъяснениями все вернут, как было";

"Это убьет экономику. Люди собирают на "Байрактары", работают где могут, а правительство просто закрывает их в городах. А гуманитарку кто возить будет? А с семьей муж не будет видеться?";

"То есть увезти в другой город муж свою семью уже не может? Спасибо, отличная новость, особенно для жителей оккупированных территорий, или тех, что под угрозой оккупации".

Остальные комментарии – в том же духе. Украинцы жалуются, что теперь не смогут посетить пожилых родителей, бизнес будет разрушен. Главной проблемой, по их словам, станут огромные очереди на блокпостах и военкоматах.

Поэтому теперь все ждут официального разъяснения этого ограничения. Отметим, что нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко пообещал обнародовать больше информации 6 июля.

Нардепы обещают нормировать ограничения

Не в восторге от такого решения Генштаба и народные депутаты. Так, "слуга народа" Роксолана Пидласа назвала его "глупостью, которая повлечет за собой социальный взрыв и крах экономики". Она пообещала приложить максимум усилий, чтобы изменить законодательство, которое позволило ввести такое ограничение.

Другой "слуга" Роман Грищук заявил, что реализовать приказ Генштаба в таком виде, как сейчас, невозможно, поэтому его следует изменить. Ведь ограничение на передвижение по Украине остановит и волонтерское движение, и бизнес.

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Как украинцы шутят из-за нововведений

Украинцы – народ веселый. Поэтому даже ограничения на передвижение смогли перевести в юмор:

"Вжууух... И все забыли о разрешении на выезд за границу!";

"А выходить из дома без разрешения военкомата еще можно? Когда вы собираетесь и это запретить?";

"Почему люди не падают, если Земля круглая? Потому что они прикреплены к военному комиссариату своего района".

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