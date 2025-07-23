Юрист, руководитель проектов Антикоррупционного центра "Межа" Елена Купина рассказала 24 Каналу, что вчера, 22 июля 2025 года, собрание людей, которые против законопроекта по НАБУ и САП, началось 20:00. В ОП знали сколько вышло людей и с какими лозунгами, однако президент Владимир Зеленский подписал этот документ примерно в 11 вечера.

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Можно ли отменить законопроект по НАБУ и САП?

Елена Купина отметила, что отменить или ветировать законопроект, который подписал Владимир Зеленский по подчинения НАБУ и САП генеральному прокурору уже нельзя.

То есть с сегодняшнего дня (23 июля 2025 года – 24 Канал) все, что было проголосовано действует. Единственный шанс – это новый закон, который отменит предыдущий. Такой законопроект уже собирает подписи депутатов,

– сказала она.

Купина подчеркнула, что есть тревожные сигналы от западных партнеров – процедуры по вступлению Украины в Европейский Союз пока отложили на неопределенный срок.

Юрист считает, что такая ситуация с членством Украины в ЕС может повлиять на решение украинской власти по изменению скандального законопроекта.

Добавим, генпрокурор Руслан Кравченко после совещания в Офисе Президента заверил, что правоохранительные органы будут работать слаженно, каждый в пределах своей компетенции. Он выразил доверие к НАБУ и САП, отметив, что готов оказать поддержку при необходимости, но вмешиваться в их дела или забирать производства не будет. Также Кравченко подчеркнул, что решение по делам будет принимать в пределах своих полномочий и со всей ответственностью.