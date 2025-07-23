Юристка, керівниця проєктів Антикорупційного центру "Межа" Олена Купіна розповіла 24 Каналу, що вчора, 22 липня 2025 року, зібрання людей, які проти законопроєкту щодо НАБУ та САП, почалось 20:00. В ОП знали скільки вийшло людей та з якими гаслами, проте президент Володимир Зеленський підписав цей документ приблизно об 11 вечора.

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Чи можна скасувати законопроєкт щодо НАБУ та САП?

Олена Купіна зауважила, що скасувати чи ветувати законопроєкт, який підписав Володимир Зеленський щодо підпорядкування НАБУ та САП генеральному прокурору уже не можна.

Тобто від сьогодні (23 липня 2025 року – 24 Канал) все, що було проголосовано чинне. Єдиний шанс – це новий закон, який скасує попередній. Такий законопроєкт вже збирає підписи депутатів,

– сказала вона.

Купіна підкреслила, що є тривожні сигнали від західних партнерів – процедури щодо вступу України до Європейського Союзу поки відклали на невизначений термін.

Юристка вважає, що така ситуація із членством України в ЄС може вплинути на рішення української влади щодо зміни скандального законопроєкту.

Додамо, генпрокурор Руслан Кравченко після наради в Офісі Президента запевнив, що правоохоронні органи працюватимуть злагоджено, кожен у межах своєї компетенції. Він висловив довіру до НАБУ та САП, зазначивши, що готовий надати підтримку за потреби, але втручатися в їхні справи чи забирати провадження не буде. Також Кравченко підкреслив, що рішення щодо справ ухвалюватиме в межах своїх повноважень і з усією відповідальністю.