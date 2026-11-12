"Мы недолго радовались": как ограничения Starlink сорвали охоту на реактивные "Шахеды"

В Украине вновь возникли проблемы со связью из-за ограничения скорости работы спутниковой системы Starlink. Это затруднило работу украинских вертолетов, преследующих российские "Шахеды", а также дронов-перехватчиков, предназначенных для уничтожения реактивных беспилотников.

Об этом 12 ноября сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".

Новые ограничения Starlink затруднили работу украинских средств перехвата российских реактивных дронов

Советник президента предположил, что американская сторона может ссылаться на условия военного тарифного плана, по которому Украина пользуется спутниковой связью.

В то же время он подчеркнул, что эти условия можно обсудить и изменить, чтобы не оставлять Украину без надлежащей защиты воздушного пространства.

Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими "Шахеды", и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные "Шахеды",

– отметил Бескрестнов.

Ранее, 12 ноября, президент Владимир Зеленский сообщил о значительных сбоях в работе военной спутниковой системы Starshield, принадлежащей компании SpaceX. По его словам, ограничение скорости на уровне 161 километра в час фиксируется уже несколько дней вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Президент пояснил, что из-за этого украинские средства перехвата не всегда могут развивать достаточную скорость, чтобы догнать российские реактивные дроны. Уже зафиксированы попадания, которых, по словам Зеленского, можно было бы избежать.

Подобные ограничения вводились и в октябре. Тогда из-за проблем со Starlink затруднилась работа украинских беспилотников, военная логистика и перехват реактивных "Шахедов". 24 октября ограничение скорости удалось снять.