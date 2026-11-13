Ограничили скорость до 161 км/ч: военный рассказал о поиске альтернатив Starlink

13 ноября специалисты МОУ и ВСУ зафиксировали ограничение скорости Starlink до 161 километра в час над оккупированными территориями. Военный пояснил, что подобные трудности стимулируют создание собственных систем связи.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

Поиск альтернативных решений

Он отметил, что искусственные ограничения работы систем Starlink и Starshield подталкивают защитников к скорейшему обретению технологической независимости. Показательным примером успеха военный назвал последние результативные удары украинских дальнобойных дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Россияне уже говорят о том, что якобы Силы обороны Украины нашли какие-то аналоги Starlink. И если это правда, то это в очередной раз доказало: в крайне сложный момент, когда у нас пытаются отнять какие-то определенные вещи, мы все равно будем находить способы, как это делать, и будем находить альтернативы,

– отметил военный.

Отченаш подчеркнул, что полная зависимость от спутниковой сети SpaceX представляет серьезный риск, поскольку позиция партнеров со временем может измениться. Нацгвардеец выразил надежду, что в будущем Украина будет иметь собственные спутниковые возможности. Кроме того, европейские союзники, финансирующие функционирование связи для сил обороны, также обеспокоены такой уязвимостью и осознают необходимость решительных шагов к автономности.

Андрей Отченаш об ограничениях Starlink: видео

Проблемы со связью на фронте

Ранее эксперты объясняли, что имеющиеся в наличии альтернативы системам Starlink пока значительно уступают по качеству и задержке сигнала. В то же время искусственные ограничения скорости создали серьезные сложности для ПВО и сорвали охоту на вражеские реактивные беспилотники.