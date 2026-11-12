Уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины, – Зеленский

Украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield над территорией Украины. Вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях действуют системные ограничения скорости.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что известно о сбоях в работе Starshield?

Зеленский сообщил о проблемах в работе спутниковой системы Starshield. Украинские подразделения уже несколько дней наблюдают значительные сбои в работе системы над территорией Украины. Ограничения фиксируются вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированных территориях.

А именно – действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час). Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости,

– подчеркнул он.

По словам главы государства, проблемы с работой системы прежде всего затрудняют перехват российских реактивных беспилотников. Средства поражения не могут развивать достаточную скорость, из-за чего не успевают перехватывать вражеские цели. Из-за этого уже происходят попадания российских дронов.

К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов,

– отметил Зеленский.

Украина пытается выяснить все обстоятельства ситуации с американской стороной.

В то же время Дональд Трамп поставил под сомнение, что работу спутниковой системы Starshield в Украине действительно ограничивали. Он подчеркнул, что не причастен к введению ограничений и не знает, кто принял такое решение. Но признал, что как президент США обладает значительными полномочиями по контролю над такими системами.