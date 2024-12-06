Ограничения ослабнут: как будут выключать свет 7 декабря

В субботу, 7 декабря, в Украине в дальнейшем будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако света будет в разы больше.

28 ноября Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергообъектам в Украине. В результате этого Укрэнерго вынужденно прибег к временным отключениям света, передает 24 Канал.

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Как будут выключать свет 7 декабря

Для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений в период с 09:00 – 20:00. Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет приходиться на 08:00 – 21:00.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев выделил несколько факторов, от которых будет зависеть или будут в Украине выключать электроэнергию. Прежде всего, речь идет о количестве применяемых врагом ракет по украинским объектам энергетической инфраструктуры.

Также, чем ниже температура воздуха, тем больше вероятность введения графиков. Кроме того, неблагоприятные погодные условия, в частности метель, налипание мокрого снега могут повлечь за собой выведение из строя оборудования. Высокий уровень износа энергетического оборудования может также стать причиной отключения света в Украине.