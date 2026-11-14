Маск может ответить за ограничения Starlink для ВСУ: Березовец назвал важное условие

В октябре 2023 года украинские военные столкнулись с ограничениями в работе Starshield – военной версии спутниковой связи Starlink от компании SpaceX. Хотя впоследствии доступ был восстановлен, в США возникли вопросы о том, кто принял решение об ограничении и были ли для этого законные основания.

Офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец в эфире 24 Канала оценил возможные последствия этой истории для Илона Маска и представителей Пентагона. Он также объяснил, какую роль в обеспечении украинской армии спутниковой связью играет Польша и почему Европе необходимо избавиться от зависимости от одной американской компании.

В США хотят выяснить причины ограничения Starshield

Проблемы со спутниковой связью в октябре повлияли на работу украинских военных беспилотников, в частности тех, которые используются для противодействия российским воздушным атакам. После этого американские законодатели начали требовать объяснений от SpaceX и оборонного ведомства США.

Еще до промежуточных выборов в Конгрессе появились инициативы по проверке обстоятельств ограничения доступа к Starlink и Starshield. В частности, сенаторы обратились к генеральному инспектору Пентагона, а сенатор Ричард Блюменталь объявил об отдельном парламентском запросе к компании Маска и руководству Министерства обороны.

Березовец считает, что американские законодатели должны выяснить, были ли причастны к этому решению должностные лица Пентагона или представители SpaceX. В то же время вопрос ответственности будет напрямую зависеть от результатов проверки.

Если подтвердится версия о том, что Илон Маск и представители его компании были причастны к принятию этого решения, он будет нести ответственность в соответствии с американскими законами,

– пояснил Березовец.

При этом причастность Маска к конкретному решению об ограничении военной связи остается предметом спора. Сам Дональд Трамп отрицал, что отдавал соответствующие распоряжения, а американские законодатели пытаются установить, кому принадлежали полномочия изменять доступ украинских военных к системе.

Березовец подчеркнул, что оценивать действия должностных лиц и компании должны американские государственные органы. Для Украины же эта история поднимает более широкий вопрос: насколько безопасно во время войны зависеть от спутниковой инфраструктуры, работа которой может изменяться без предупреждения.

Польша может потребовать исполнения контракта от SpaceX

Важным обстоятельством является финансирование спутниковой связи для украинских военных. Часть терминалов Starlink и услуг по их обслуживанию оплачивает польское государство, поэтому использование системы нельзя рассматривать исключительно как безвозмездную помощь Илона Маска.

Березовец обратил внимание на коммерческий характер этих отношений. По его мнению, если компания не выполняет предусмотренные соглашением обязательства, польская сторона может воспользоваться договорными механизмами защиты своих интересов.

Именно польское правительство заключило соответствующий контракт. И оно имеет право взимать пени, штрафы и требовать выполнения контрактных обязательств. Правительство Польши платит, а Вооруженные Силы Украины получают соответствующие услуги от компании SpaceX,

– рассказал офицер ВСУ.

В то же время наличие польского финансирования само по себе еще не доказывает нарушение условий конкретного контракта. Для этого нужно установить, какие именно услуги ограничивались, кто отвечал за их работу и какие обязательства предусматривали соответствующие соглашения.

Отдельной проблемой остается отсутствие полноценной замены Starlink. Хотя появляются сообщения об использовании украинскими военными альтернативных спутниковых терминалов, Березовец считает, что ни одна из западных систем пока не способна полностью обеспечить аналогичные возможности.

Именно поэтому, по его оценке, европейские государства должны ускорить создание собственной спутниковой сети. Франция, Великобритания и Германия располагают необходимыми специалистами, технологическими предприятиями и возможностями для развития космической инфраструктуры.

Европейский Союз, очевидно, должен уже в ближайшее время очень быстро приступить к созданию собственной системы. Для этого есть достаточно возможностей. В Европе есть космически развитые государства – Франция, Великобритания, Германия, которые располагают достаточным количеством специалистов и полигонов, в частности для запуска соответствующих спутников,

– отметил Березовец.

Для Украины развитие альтернативных систем означало бы возможность пользоваться несколькими независимыми каналами спутниковой связи. Березовец убежден, что европейским союзникам также важно иметь собственную инфраструктуру, ведь зависимость от одного поставщика может создавать риски не только для украинской армии, но и для их безопасности.

Березовец о Starlink для Украины: смотрите видео