Маск може відповісти за обмеження Starlink для ЗСУ: Березовець назвав важливу умову

Офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець в ефірі 24 Каналу оцінив можливі наслідки цієї історії для Ілона Маска та представників Пентагону. Він також пояснив, яку роль у забезпеченні української армії супутниковим зв'язком відіграє Польща та чому Європі необхідно позбутися залежності від однієї американської компанії.

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У США хочуть з'ясувати причини обмеження Starshield

Проблеми із супутниковим зв'язком у жовтні вплинули на роботу українських військових безпілотників, зокрема тих, які використовують для протидії російським повітряним атакам. Після цього американські законодавці почали вимагати пояснень від SpaceX та оборонного відомства США.

Ще до проміжних виборів у Конгресі з'явилися ініціативи щодо перевірки обставин обмеження доступу до Starlink і Starshield. Зокрема, сенатори звернулися до генерального інспектора Пентагону, а сенатор Річард Блюменталь оголосив про окремий парламентський запит до компанії Маска та оборонного керівництва.

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Березовець вважає, що американські законодавці мають з'ясувати, чи були причетні до цього рішення посадовці Пентагону або представники SpaceX. Водночас питання відповідальності безпосередньо залежатиме від результатів перевірки.

Якщо підтвердиться версія про те, що Ілон Маск і представники його компанії були причетні до ухвалення цього рішення, він нестиме відповідальність відповідно до американських законів– пояснив Березовець.

При цьому причетність Маска до конкретного рішення про обмеження військового зв'язку залишається предметом суперечки. Сам Дональд Трамп заперечував, що віддавав відповідні розпорядження, а американські законодавці намагаються встановити, кому належали повноваження змінювати доступ українських військових до системи.

Березовець наголосив, що оцінювати дії посадовців та компанії повинні американські державні органи. Для України ж ця історія порушує ширше питання: наскільки безпечно під час війни залежати від супутникової інфраструктури, робота якої може змінюватися без попередження.

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Польща може вимагати виконання контракту від SpaceX

Важливою обставиною є фінансування супутникового зв'язку для українських військових. Частину терміналів Starlink та послуг з їхнього обслуговування оплачує польська держава, тому використання системи не можна розглядати винятково як безоплатну допомогу Ілона Маска.

Березовець звернув увагу на комерційний характер цих відносин. На його думку, якщо компанія не виконує передбачених угодою зобов'язань, польська сторона може скористатися договірними механізмами захисту своїх інтересів.

Саме польський уряд уклав відповідний контракт. І він має право стягувати пеню, штрафи й вимагати виконання контрактних зобов'язань. Уряд Польщі платить, а Збройні Сили України отримують відповідні послуги від компанії SpaceX– розповів офіцер ЗСУ.

Водночас наявність польського фінансування сама по собі ще не доводить порушення умов конкретного контракту. Для цього потрібно встановити, які саме послуги обмежували, хто відповідав за їхню роботу та які зобов'язання передбачали відповідні угоди.

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Окремою проблемою залишається відсутність повноцінної заміни Starlink. Хоча з'являються повідомлення про використання українськими військовими альтернативних супутникових терміналів, Березовець вважає, що жодна із західних систем поки не здатна повністю забезпечити аналогічні можливості.

Саме тому, за його оцінкою, європейські держави повинні прискорити створення власної супутникової мережі. Франція, Велика Британія та Німеччина мають необхідних фахівців, технологічні підприємства й можливості для розвитку космічної інфраструктури.

Європейський Союз, очевидно, має вже найближчим часом дуже швидко почати створювати власну систему. Для цього є достатньо можливостей. Є космічно розвинені держави в Європі – Франція, Велика Британія, Німеччина, які мають достатньо спеціалістів і полігонів, зокрема для запуску відповідних супутників– зазначив Березовець.

Для України розвиток альтернативних систем означав би можливість користуватися кількома незалежними каналами супутникового зв'язку. Березовець переконаний, що європейським союзникам також важливо мати власну інфраструктуру, адже залежність від одного постачальника може створювати ризики не лише для української армії, а й для їхньої безпеки.

Березовець про Starlink для України: дивіться відео