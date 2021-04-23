В Запорожской области на Пасху планируют придерживаться всех рекомендаций, которые предоставило Министерство здравоохранения. Власти региона пообщались с духовенством и проработали вопросы соблюдения карантинных требований от Кабинета Министров.

Руководство области изучило те мероприятия, которые надо осуществить в условиях красной зоны, в которой находится Запорожская область. Об этом заявил в эфире глава областной администрации Александр Старух.

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Ограничения на Пасху в Запорожской области

По его словам, деятельность власти и церкви направлена на сохранение наибольшей ценности – жизни и здоровья людей. Поэтому в регионе введут и будут соблюдать все необходимые ограничения.

Мы решили обратиться к верующим: чтобы от семьи принимал участие (в службе – 24 канал) один человек,

– отметил Старух.

Также он сообщил о перечне других рекомендаций относительно церемонии освящения на Пасху:

чтобы люди старше 60 лет не принимали в ней участие;

чтобы они не брали с собой людей.

чтобы это происходило на улице с соблюдением соответствующих требований.

Соответствующие и другие меры, как отметил председатель ЗОГА, сделают невозможным распространение инфекции.

В регионе могут ввести более жесткие меры

Старух отметил, что поскольку сейчас ситуация сложная, то на следующей неделе состоится еще одна встреча по ограничениям на праздник.

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"Если ухудшения ситуации не будет – мы будем выполнять соответствующие требования, а если ухудшение будет – то будем принимать более жесткие меры", – добавил Старух.

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