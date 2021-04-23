На службу – одна людина з сім'ї: які будуть обмеження на Великдень в Запорізькій області
У Запорізькій області на Великдень планують дотримуватися всіх рекомендацій, які надало Міністерство охорони здоров'я. Влада регіону поспілкувалась із духовенством і опрацювала питання дотримання карантинних вимог від Кабінету Міністрів.
Джерело:24 канал
Керівництво області вивчило ті заходи, які треба здійснити в умовах червоної зони, в якій перебуває Запорізька область. Про це заявив в ефірі голова обласної адміністрації Олександр Старух.
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Обмеження на Великдень у Запорізькій області
За його словами, діяльність влади і церкви спрямована на збереження найбільшої цінності – життя і здоров'я людей. Тому в регіоні введуть і дотримуватимуться всіх необхідних обмежень.
Ми вирішили звернутись до вірян: щоб від родини брала участь (у службі – 24 канал) одна людина,
– зазначив Старух.
Також він повідомив про перелік інших рекомендацій щодо церемонії освячування на Великдень:
- щоб люди старші за 60 років не брали в ній участь;
- щоб вони не брали з собою людей.
- щоб це відбувалось на вулиці за дотриманням відповідних вимог.
Відповідні й інші заходи, як зауважив голова ЗОДА, унеможливлять поширення інфекції.
У регіоні можуть запровадити жорсткіші заходи
Старух відзначив, що оскільки наразі ситуація складна, то наступного тижня відбудеться ще одна зустріч щодо обмежень на свято.
Голова ЗОДА розповів про обмеження на Великдень: дивіться відео
"Якщо погіршення ситуації не буде – ми виконуватимемо відповідні вимоги, а якщо погіршення буде – то вживатимемо жорсткіші заходи", – додав Старух.
Що відомо про COVID-19 у Запорізькій області
- Станом на п'ятницю, 23 квітня, в регіоні з початку пандемії від ускладнень коронавірусу померли 1 777 осіб.
- За останню добу зареєстрували 28 летальних випадків від COVID-19, 16 з них – в Запоріжжі.
- В обласному центрі з 16 квітня посилили карантин, запровадивши низку протиепідеміологічних заходів.
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