Чтобы уничтожать баллистические установки, – Зеленский раскрыл просьбу к США о Starlink

Украина обращалась к SpaceX и президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить доступ к Starlink на территории России. Этот шаг был необходим военным для уничтожения установок, с которых противник запускает баллистические ракеты.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News.

США не предоставляли доступ Украине

По словам Зеленского, использование этой спутниковой сети над Россией для украинской стороны постоянно находилось под запретом. Он уточнил, что цель запроса заключалась в нейтрализации угроз от баллистических ударов по Украине.

Мы просили компанию SpaceX и президента Трампа открыть доступ к Starlink на территории России, чтобы дать нам возможность уничтожить российские пусковые установки баллистических ракет. Только вот что. Для нас этот доступ всегда был закрыт,

– сообщил президент Украины.

Кроме того, Силы обороны столкнулись также с ограничениями на собственной территории. По мнению Зеленского, лимит по скорости для работы Starshield – сознательное решение американцев.

Ранее украинский лидер заявлял, что сбои и снижение скорости в работе систем Starlink и Starshield могли произойти по прямой по указанию американского правительства, которую технически реализовала компания SpaceX. По словам Зеленского, за этими ограничениями стоят конкретные чиновники в Вашингтоне, хотя точно неизвестно, о ком шла речь.