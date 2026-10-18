Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News.

США не надавали доступу Україні

За словами Зеленського, використання цієї супутникової мережі над Росією для української сторони постійно перебувало під забороною. Він уточнив, що мета запиту полягала у нейтралізації загроз від балістичних ударів по Україні.

Ми просили компанію SpaceX і президента Трампа відкрити доступ до Starlink на території Росії, щоб дати нам можливість знищити російські пускові установки балістичних ракет. Тільки ось що. Для нас цей доступ завжди був закритий,

– повідомив президент України.

Окрім цього, Сили оборони зіткнулися також з обмеженнями на власній території. На думку Зеленського, ліміт за швидкістю для роботи Starshield – свідоме рішення американців.

Раніше український лідер казав, що збої та зниження швидкості в роботі систем Starlink і Starshield могли статися за прямою вказівкою американського уряду, яку технічно втілила компанія SpaceX. За словами Зеленського, за цими обмеженнями стоять конкретні посадовці у Вашингтоні, хоча точно невідомо про кого йшлось.