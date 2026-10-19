В Конгрессе США пригрозили наказанием за ограничение доступа Украины к Starshield

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик пригрозил последствиями чиновникам, причастным к ограничению программы Starshield для Украины. Конгресс может провести расследование, организовать публичные слушания и сократить финансирование ответственных ведомств.

Об этом конгрессмен написал в социальной сети X.

Что заявил конгрессмен США об ограничениях Starshield?

Брайан Фицпатрик сообщил, что на этой неделе планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. Среди тем встречи – использование программы Starshield, санкции против России и другие вопросы, связанные с обороной Украины.

В ходе беседы он намерен заверить украинского президента, что американские чиновники, причастные к ограничениям Starshield, не уйдут от ответственности.

Я буду уверять президента Зеленского, что в отношении любого, кто попытается ограничить использование программы Starshield в интересах Украины, будет проведено всестороннее расследование, и такое лицо будет привлечено к полной ответственности, включая публичные слушания по надзору со стороны Конгресса и немедленные суровые и карательные сокращения бюджетных средств для любого ответственного ведомства или его руководителя,

– написал Фицпатрик.

Отдельно конгрессмен упомянул о своем законопроекте под названием "Закон Рональда Рейгана „Мир через силу“". Инициатива призвана помешать президенту США Дональду Трампу единолично отменить санкции в отношении российской нефти.

Фицпатрик выразил уверенность, что Палата представителей поддержит этот законопроект.

Соединенные Штаты должны предоставить все необходимое оборонное оборудование, которое требуется Украине для самообороны. Соединенные Штаты не должны импортировать ни капли российской нефти. Санкции против российского режима должны быть более суровыми и жесткими, чем когда-либо прежде. Каждый из этих пунктов будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей – и каждый из этих пунктов будет принят в Палате представителей подавляющим большинством голосов,

– заявил американский законодатель.

Он добавил, что именно так, по его мнению, поступил бы бывший президент США Рональд Рейган.

"И именно так мы поступим сейчас. Украина может и победит Россию", – подчеркнул Фицпатрик.

Конгрессмен также назвал Украину неизменным союзником Соединенных Штатов, а Россию – врагом Вашингтона. Он заверил, что и впредь будет поддерживать Киев.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о перерыве в обмене разведывательной информацией между Киевом и Вашингтоном. Он призвал украинского президента быть осторожным с утверждениями, которые якобы не соответствуют действительности.

Также американский министр прокомментировал слова Зеленского об ограничении скорости работы Starlink, отметив, что Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио отрицали причастность администрации США к этому. Бессент назвал безответственными обвинения в адрес американских властей.