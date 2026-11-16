"Семь дней без ответа": Пентагон и SpaceX до сих пор не объяснили причины замедления работы Starshield

Спутниковая связь Starshield на временно оккупированных территориях Украины уже седьмой день подряд работает с ограничениями скорости. Пентагон и компания SpaceX до сих пор не дали никаких разъяснений по поводу сложившейся ситуации.

Об этом сообщил в социальной сети X временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник.

Какова ситуация с Starshield

Денис Сеник рассказал, что в украинское посольство обращаются американские СМИ. Журналисты отмечают, что в ответ на их официальные запросы в Пентагоне вообще отрицают введение каких-либо ограничений.

Хочу заявить однозначно: это противоречит тому, что происходит на местах. Могу подтвердить, что ограничения скорости действительно действуют,

– подчеркнул украинский дипломат.

Сеник подчеркнул, что подобные технические барьеры оказывают непосредственное влияние на боевые возможности украинских сил. Ситуация требует неотложного решения, поскольку промедление напрямую вредит военным операциям.

Семь дней без ответа – это уже недопустимо долго,

– подытожил дипломат.

Установленные ограничения действуют вдоль линии фронта и непосредственно над оккупированными регионами. Скорость связи там ограничена отметкой 161 километр в час, поэтому украинские перехватчики не успевают уничтожать вражеские цели.

Из-за искусственных препятствий защитники лишены возможности перехватывать российские реактивные беспилотники еще на подлете к линии соприкосновения. Это вынуждает бойцов сбивать аппараты уже после их проникновения вглубь подконтрольной территории Украины, что существенно усиливает угрозу попаданий.

О системном характере сбоев ранее сообщал Владимир Зеленский. Тогда глава государства отметил, что искусственное замедление работы оборудования играет исключительно на руку российским оккупантам.