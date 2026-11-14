Ограничения Starshield сейчас говорят о том, что это сделала компания SpaceX, – Зеленский

Украина вновь столкнулась с ограничением работы StarShield. На оккупированных территориях, где украинские военные пытаются перехватывать реактивные "Шахеды", скорость работы не превышает 161 километр в час

Владимир Зеленский назвал это плохим политическим решением. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Что сказал Зеленский о снижении скорости Starshield?

Президент Украины подтвердил, что на оккупированных территориях действует ограничение скорости – максимум 161 километр в час. По его словам, если Вашингтон вернулся к решению, что на территории Украины нет никаких ограничений, но они сохраняются на временно оккупированной территории, такой подход является опасным.

Такое их решение очень опасно, потому что оно уже звучит политически. Если вы там вводите ограничения, то временно оккупированные территории уже частично не признаете нашими. И поэтому, я считаю, что мы имеем право поднимать этот вопрос и возвращать скорость на прежний уровень – чтобы никаких ограничений не было,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что Министерство обороны, Министерство иностранных дел и главнокомандующий ВСУ должны поднимать этот вопрос в своих сферах. Министерство обороны уже провело переговоры с SpaceX. Однако в компании Илона Маска опровергли наличие каких-либо ограничений.

Уже пятые сутки действуют ограничения. Они говорят, что это какая-то техническая проблема. Мы так не считаем. Вопрос не в том: верим мы или не верим. Мы так не считаем. Может, еще будут какие-то проверки. Но каждый день мы проводим тесты в разных направлениях. Каждый день получаем такой результат. Значит, это не единичные случаи, а массовые,

– рассказал политик.

Президент сказал, что во время прошлых замедлений, после того как он поговорил с госсекретарем США Марко Рубио, не было проблем с ранними предупреждениями о баллистических ударах, обменом разведывательной информацией и ограничениями Starlink и Starshield.

Во время нашего разговора Рубио сказал, что Starshield в большей степени находится под контролем властей США, а не SpaceX. Ограничения Starshield сейчас говорят о том, что это сделала SpaceX. Так мне сообщает наша команда,

– отметил Зеленский.

Он отметил, что это не совпадает с предыдущей информацией. Украинский лидер подчеркнул, что ограничения сильно повлияют на работу противовоздушной обороны. Силы обороны пытаются сбивать реактивные БПЛА на ВОТ, чтобы дроны не долетали до подконтрольной Киеву территории.

Политик подчеркнул, что украинские перехватчики "Барс" работают благодаря Starshield. Зеленский рассказал, что невозможность сбивать реактивные "Шахеды" до того, как они попадают в воздушное пространство Украины, играет на руку наступательным возможностям Москвы.

Отметим, что на фоне ограничения скорости работы Starshield, сенаторы от Демократической партии желают провести расследование действий Илона Маска. Конгрессмены написали миллиардеру письмо, в котором призвали сохранить всю документацию об использовании Украиной спутниковых сервисов Starlink и Starshield.