Комендантский час и ограничение передвижения: что могут ввести при чрезвычайном положении
Источник:МВД
В Украине с 24 февраля будет действовать чрезвычайное положение. Оно предусматривает ряд специальных мер и ограничений.
Меры будут вводить специальные комиссии в областях. Для этого они будут анализировать ситуацию в регионе.
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Какие меры могут ввести во время чрезвычайного положения
- Особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по определенной территории;
- особый режим въезда отдельных категорий иностранцев;
- ограничение движения транспорта;
- осмотр автомобилей, личных вещей, проверка документов;
- усиление охраны на объектах критической инфраструктуры;
- запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
- комендантский час;
- запрет военным изменять место жительства без ведома военного органа;
- запрет на распространение материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию;
- ограничение продажи ядовитых и сильно действующих химических веществ;
- изъятие у предприятий и организаций обучающей военной техники, взрывчатых и ядовитых веществ;
- редактирование работы гражданских теле– и радиоцентров;
- особые правила использования связи и интернета.
Заметим, что введение чрезвычайного положения не означает, что все эти пункты сразу действуют в вашем городе. Решение об установлении конкретного ограничения будут принимать областные комиссии.
В МВД также объяснили, какие мероприятия могут осуществлять правоохранители:
- охрана военных городков, мест дислокации подразделений, а также пунктов пропуска через государственную границу;
- проведение личного осмотра граждан, их вещей, автомобилей и жилья;
- формирование списка иностранцев и лиц без гражданства, которым предоставили разрешение на иммиграцию в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Полномочия полиции во время чрезвычайного положенияОбратите внимание! Чрезвычайное положение продлится в Украине 30 дней. В случае необходимости его могут продлить.
К теме смотрите видео голосования Рады за введение чрезвычайного положения:
Полный текст публикации МВД Украины в телеграме:
Алгоритм действий граждан во время чрезвычайного положения
Министерство внутренних дел Украины подготовило разъяснение для граждан о мерах правового режима чрезвычайного положения со стороны правоохранительных органов.
Главное сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам!