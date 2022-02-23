Комендантский час и ограничение передвижения: что могут ввести при чрезвычайном положении

В Украине с 24 февраля будет действовать чрезвычайное положение. Оно предусматривает ряд специальных мер и ограничений.

Меры будут вводить специальные комиссии в областях. Для этого они будут анализировать ситуацию в регионе.

Актуально В Украине ввели чрезвычайное положение

Какие меры могут ввести во время чрезвычайного положения

Особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по определенной территории;

особый режим въезда отдельных категорий иностранцев;

ограничение движения транспорта;

осмотр автомобилей, личных вещей, проверка документов;

усиление охраны на объектах критической инфраструктуры;

запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;

комендантский час;

запрет военным изменять место жительства без ведома военного органа;

запрет на распространение материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию;

ограничение продажи ядовитых и сильно действующих химических веществ;

изъятие у предприятий и организаций обучающей военной техники, взрывчатых и ядовитых веществ;

редактирование работы гражданских теле– и радиоцентров;

особые правила использования связи и интернета.

Заметим, что введение чрезвычайного положения не означает, что все эти пункты сразу действуют в вашем городе. Решение об установлении конкретного ограничения будут принимать областные комиссии.

В МВД также объяснили, какие мероприятия могут осуществлять правоохранители:

охрана военных городков, мест дислокации подразделений, а также пунктов пропуска через государственную границу;

проведение личного осмотра граждан, их вещей, автомобилей и жилья;

формирование списка иностранцев и лиц без гражданства, которым предоставили разрешение на иммиграцию в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Полномочия полиции во время чрезвычайного положения

К теме смотрите видео голосования Рады за введение чрезвычайного положения:

Полный текст публикации МВД Украины в телеграме:

Чрезвычайное положение продлится в Украине 30 дней. В случае необходимости его могут продлить.

Алгоритм действий граждан во время чрезвычайного положения

Министерство внутренних дел Украины подготовило разъяснение для граждан о мерах правового режима чрезвычайного положения со стороны правоохранительных органов.

Главное сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам!