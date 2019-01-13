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      Ограничения для дронов: какие особняки пытаются скрыть чиновники Украины – удивительное видео

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      Активисты, эксперты и журналисты используют дроны с камерами, чтобы увидеть то, что часто скрывают. В том числе и чиновники. Однако теперь над подворьем чиновников дронам летать нельзя. Карту мест, куда беспилотникам нельзя залетать, выложила Госавиаслужба.

      Эти маленькие летательные аппараты способны спасти жизнь, доставить почту и нанести авиаудар. А еще с помощью дронов, можно увидеть, как живут и политики и олигархи. Ведь за высокими заборами, которыми отгораживаются от обнищания чиновницы и чиновники ничего не увидишь без квадрокоптера.

      Читайте также: Где в Украине запрещены полеты беспилотников: под запрет попал дом Порошенко

      Например, можно посмотреть на настоящей "Версаль" под Киевом Юрия Косюка.

      косюк дім
      Дом Юрия Косюка

      будинок косюка
      Жильё Косюка

      Или увидеть, как живет действующий Президент Петр Порошенко.

      будинок порошенка
      Имение Петра Порошенко

      порошенко будинок
      Дом Президента Украины

      Еще со времен Виктора Януковича политики пытаются такие съемки запретить. В новом году Госавиаслужба попыталась внедрить новые правила, использования воздушного пространства. Ограничили полеты беспилотников над военными и режимными объектами и зоной боевых действий. Ведь потенциально там могут летать самолеты или вертолеты. А маленький аппарат за считанные секунды может превратить большой самолет в металлолом, как это случилось в Великобритании.

      В зависимости от скорости дрона и его веса самолет может получить значительные повреждения при столкновении с ним. И это большой риск. Ведь так может погибнуть две сотни людей, а то и больше,
      – пояснил исполнительный директор Комитета по безопасности полетов Великобритании Дай Уиттингэм.

      Только вот к секретным объектам, как подметил журналист-расследователь Денис Бигус, попали и дома политической элиты страны. Запретили летать над поселком Козин, где, в частности, живет и президент.

      Полгода назад Госавиаслужба делала попытку полностью заблокировать работу журналистов-расследователей. А именно запретить украинцам поднимать дроны в воздух выше, чем на 50 метров. А значит и возможность заглядывать за высокие заборы нечестных чиновников. Но тогда политическую атаку отбили активисты. Правда, из-за того, что нет правил эксплуатации беспилотников, привлечь к ответственности владельца летательного аппарата сложно, отметил эксперт.

      В соцсетях украинцы с возмущением отреагировали на новость о закрытом пространстве над домами чиновников. А активисты заявили, что снова будут отбиваться от попыток узурпации украинского неба политиками.

      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Техно авиация Скандальные застройки Новости недвижимости Украины Деньги Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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