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      Обмеження для дронів: які маєтки намагаються приховати чиновники України – вражаюче відео

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      Активісти, експерти та журналісти використовують дрони з камерами, щоб побачити те, що часто приховують. Зокрема й чиновники. Однак відтепер над обійстям можновладців дронам літати не можна. Карту місць, куди безпілотникам зась, виклала Державіаслужба.

      Ці маленькі літальні апарати здатні врятувати життя, доставити пошту та нанести авіаудар. А ще за допомогою дронів, можна побачити, як живуть і політики та олігархи. Адже за високими парканами, якими відгороджуються від зубожіння чиновниці та чиновники нічого не побачиш без квадрокоптера.

      Читайте також: Де в Україні заборонені польоти безпілотників: під заборону потрапив будинок Порошенка

      Наприклад, можна глянути на справжнісінькій "Версаль" під Києвом Юрія Косюка.

      косюк дім
      Будинок Юрія Косюка

      будинок косюка
      Житло Косюка

      Або побачити, як живе чинний Президент Петро Порошенко.

      будинок порошенка
      Маєток Петра Порошенка

      порошенко будинок
      Будинок Президента України

      Ще з часів Віктора Януковича політики намагаються такі зйомки заборонити. У новому році Державіаслужба спробувала впровадити нові правила, використання повітряного простору. Обмежили польоти безпілотників над військовими та режимними об'єктами та зоною бойових дій. Адже потенційно там можуть літати літаки чи гвинтокрили. А маленький апарат за лічені секунди може перетворити великий літак у металобрухт, як це трапилося у Великій Британії.

      Залежно від швидкості дрона і його ваги літак може отримати значні пошкодження під час зіткнення з ним. І це великий ризик. Адже так може загинути дві сотні людей, а то і більше,
      – пояснив виконавчий директор Комітету з безпеки польотів Великої Британії Дай Уіттінгем.

      Тільки от до секретних об'єктів, як підмітив журналіст-розслідувач Денис Бігус, потрапили й будинки політичної еліти країни. Заборонили літати над селищем Козин, де, зокрема, живе і президент.

      Півроку тому Державіаслужба робила спробу повністю заблокувати роботу журналістів-розслідувачів. А саме заборонити українцям піднімати дрони у повітря вище, ніж на 50 метрів. А отже і можливість зазирати за високі паркани недоброчесних посадовців. Але тоді політичну атаку відбили активісти. Щоправда, через те, що немає правил експлуатації безпілотників, притягнути до відповідальності власника літального апарату складно, зазначив експерт. 

      У соцмережах українці з обуренням відреагували на новину про закритий простір над будинками можновладців. А активісти заявили, що знову будуть відбиватися від спроб узурпації українського неба політиками.

      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України авіація Новини нерухомості Петро Порошенко Гроші Новини нерухомості України Скандальні забудови Техно
      Джерело: 24 канал
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