Обмеження для дронів: які маєтки намагаються приховати чиновники України – вражаюче відео

Активісти, експерти та журналісти використовують дрони з камерами, щоб побачити те, що часто приховують. Зокрема й чиновники. Однак відтепер над обійстям можновладців дронам літати не можна. Карту місць, куди безпілотникам зась, виклала Державіаслужба.

Ці маленькі літальні апарати здатні врятувати життя, доставити пошту та нанести авіаудар. А ще за допомогою дронів, можна побачити, як живуть і політики та олігархи. Адже за високими парканами, якими відгороджуються від зубожіння чиновниці та чиновники нічого не побачиш без квадрокоптера.

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Наприклад, можна глянути на справжнісінькій "Версаль" під Києвом Юрія Косюка.



Будинок Юрія Косюка



Житло Косюка

Або побачити, як живе чинний Президент Петро Порошенко.



Маєток Петра Порошенка



Будинок Президента України

Ще з часів Віктора Януковича політики намагаються такі зйомки заборонити. У новому році Державіаслужба спробувала впровадити нові правила, використання повітряного простору. Обмежили польоти безпілотників над військовими та режимними об'єктами та зоною бойових дій. Адже потенційно там можуть літати літаки чи гвинтокрили. А маленький апарат за лічені секунди може перетворити великий літак у металобрухт, як це трапилося у Великій Британії.

Залежно від швидкості дрона і його ваги літак може отримати значні пошкодження під час зіткнення з ним. І це великий ризик. Адже так може загинути дві сотні людей, а то і більше,

– пояснив виконавчий директор Комітету з безпеки польотів Великої Британії Дай Уіттінгем.

Тільки от до секретних об'єктів, як підмітив журналіст-розслідувач Денис Бігус, потрапили й будинки політичної еліти країни. Заборонили літати над селищем Козин, де, зокрема, живе і президент.

Півроку тому Державіаслужба робила спробу повністю заблокувати роботу журналістів-розслідувачів. А саме заборонити українцям піднімати дрони у повітря вище, ніж на 50 метрів. А отже і можливість зазирати за високі паркани недоброчесних посадовців. Але тоді політичну атаку відбили активісти. Щоправда, через те, що немає правил експлуатації безпілотників, притягнути до відповідальності власника літального апарату складно, зазначив експерт.

У соцмережах українці з обуренням відреагували на новину про закритий простір над будинками можновладців. А активісти заявили, що знову будуть відбиватися від спроб узурпації українського неба політиками.