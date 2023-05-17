Кстати, ограниченно пригодные лица могут быть переосмотрены госпитальными ВЛК с целью медицинской и социальной реабилитации. 24 Канал подробнее расскажет, где служат ограниченно пригодные мужчины в военное время.
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Где служат ограниченно пригодные лица в военное время
Ограниченно пригодные украинцы не могут служить в:
- высокомобильных десантных войсках,
- плавсклады,
- морской пехоты,
- спецсооружениях.
Поэтому такие лица могут привлекать к службе:
- в частях,
- подразделениях обеспечения,
- военных комиссариатах,
- учебных заведениях.
Отметим, что также ограниченно пригодные лица могут быть переосмотрены госпитальными ВЛК с целью медицинской и социальной реабилитации. Однако процедура проводится не ранее чем через 3 года после принятия постановления об ограниченной пригодности к военной службе.
Как теперь будут работать ВЛК в Украине
Военно-врачебную комиссию в Украине теперь можно пройти:
- не только при Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, но и в гражданских медучреждениях. То есть при больнице и поликлинике;
- для проведения медосмотров работникам ВЛК выделят отдельное финансирование;
- откроют горячую телефонную линию для информационной поддержки военных;
- военнообязанные смогут записаться на комиссию через электронную очередь на время;
- будет иметь электронный обмен документами между ТЦК и СП, воинскими частями и гражданскими медицинскими учреждениями.