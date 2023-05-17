Кстати, ограниченно пригодные лица могут быть переосмотрены госпитальными ВЛК с целью медицинской и социальной реабилитации. 24 Канал подробнее расскажет, где служат ограниченно пригодные мужчины в военное время.

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Где служат ограниченно пригодные лица в военное время

Ограниченно пригодные украинцы не могут служить в:

  • высокомобильных десантных войсках,
  • плавсклады,
  • морской пехоты,
  • спецсооружениях.

Поэтому такие лица могут привлекать к службе:

  • в частях,
  • подразделениях обеспечения,
  • военных комиссариатах,
  • учебных заведениях.

Отметим, что также ограниченно пригодные лица могут быть переосмотрены госпитальными ВЛК с целью медицинской и социальной реабилитации. Однако процедура проводится не ранее чем через 3 года после принятия постановления об ограниченной пригодности к военной службе.

Как теперь будут работать ВЛК в Украине

Военно-врачебную комиссию в Украине теперь можно пройти:

  • не только при Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, но и в гражданских медучреждениях. То есть при больнице и поликлинике;
  • для проведения медосмотров работникам ВЛК выделят отдельное финансирование;
  • откроют горячую телефонную линию для информационной поддержки военных;
  • военнообязанные смогут записаться на комиссию через электронную очередь на время;
  • будет иметь электронный обмен документами между ТЦК и СП, воинскими частями и гражданскими медицинскими учреждениями.