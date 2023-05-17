До речі, обмежено придатні особи можуть бути переоглянуті госпітальними ВЛК з метою медичної та соціальної реабілітації. 24 Канал детальніше розповість, де служать обмежено придатні чоловіки у воєнний час.
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Де служать обмежено придатні особи у воєнний час
Обмежено придатні українці не можуть служити у:
- високомобільних десантних військах,
- плавскладах,
- морській піхоті,
- спецспорудах.
Тому такі особи можуть залучати до служби:
- у частинах,
- підрозділах забезпечення,
- військових комісаріатах,
- навчальних закладах.
Зауважимо, що також обмежено придатні особи можуть бути переоглянуті госпітальними ВЛК з метою медичної та соціальної реабілітації. Однак процедура проводиться не раніше ніж через 3 роки після ухвалення постанови про обмежену придатність до військової служби.
Як тепер працюватимуть ВЛК в Україні
Військово-лікарську комісію в Україні тепер можна пройти:
- не тільки при Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а й у цивільних медустановах. Тобто при лікарні та поліклініці;
- для проведення медоглядів працівникам ВЛК виділять окреме фінансування;
- відкриють гарячу телефонну лінію для інформаційної підтримки військових;
- військовозобов'язані зможуть записатися на комісію через електронну чергу на певний час;
- буде електронний обмін документами між ТЦК та СП, військовими частинами та цивільними медичними установами.